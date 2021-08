Gonzalez: “Non sento la pressione, ACF un grande club”. Su Italiano…

Segui con noi la conferenza stampa dell'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina

Filippo Caroli

Dalla suggestiva cornice del Circolo Canottieri Firenze con vista su Ponte Vecchio arrivano le prime parole di Nico Gonzalez da giocatore della Fiorentina. Di seguito la diretta testuale della conferenza stampa di presentazione dell'esterno argentino:

Sull'essere il più pagato nella storia della Fiorentina. "Non sento la pressione ma sento la responsabilità. Sono venuto qua in qualità di acquisto più caro ma quello che farò sarà dare il massimo per portare la Fiorentina più in alto possibile. Leo Messi via da Barcellona? La sua scelta ha sorpreso tutti, non avrei mai pensato che lasciasse il Barca ma ora si trova a Parigi."

Su quale sia il sogno per questo campionato "Un sogno vincere la coppa America con l'Argentina ed è stata una favola. In Italia voglio fare le cose giorno dopo giorno impegnandomi al massimo. Cosa mi ha spinto a scegliere la Viola? Mi cerca da tanto, è un grande club in cui tanti sperano di giocare. Voglio dimostrare quello che valgo"

Posizione in campo? "Una cosa che dico da tanto è che sono felice a prescindere dalla posizione. Ho sempre giocato a sinistra ma mi piace molto accentrarmi e tirare, sinistra o destra, per me non fa differenza. Se il mister mi ha chiesto dei gol? No, però bisogna vedere come si mettono le partite. Bisogna capire se c'è l'occasione per fare un gol, un assist o una giocata. In alcune partite non si riesce ad arrivare alla porta. Ogni volta che potrò, cercherò di segnare. Fisicamente sto bene. Di Maria e il dialogo con lui? Con lui parlo molto e mi piace davvero poter stare in contatto con uno come lui, stare a contatto uno come lui mi rende molto allegro"

Bertoni? Non ho avuto occasione di parlare con lui ma se avrò occasione di parlarci lo farò

Perché Scaloni mi preferisce a Di Maria a volte? "Questo non lo so. La risposta ce l'ha il CT, io cerco di dare il massimo a prescindere. In Argentina, però, chiunque giochi lo fa con allegria. Ognuno ha caratteristiche diverse. Non mi aspettavo di giocare tutte queste partite e sono contento di aver vinto"

Ruolo di Pezzella, Burdisso e Quarta nella mia scelta e perché ho scelto Firenze? Hanno influito molto nella mia decisione. Infatti sono persone che ho trovato anche in Nazionale e ho fatto loro diverse domande. Mi hanno dato la spinta per essere qua. Sono felici di questa decisione. Avevo una proposta in Inghilterra (Brighton, ndr) ma non sarei stato felice come invece lo sarò qua. Cercherò di adattarmi e di vivere quest'esperienza con grande felicità.

In Argentina? "Giocavo nell'Argentinos Juniors e il passaggio in prima divisione non fu difficile; invece passare in Germania allo Stoccarda fu difficilissimo, sono stato molto male calcisticamente. Pensavo che sarebbe stato più semplice, mi sono reso conto di non essere abbastanza forte fisicamente. Eppure mi ha aiutato, adesso posso godermi questa mia nuova avventura".

Italiano? Quando ci alleniamo quello che mi chiede sono in grado di farlo con una certa libertà. Mi sento fiducioso di poter fare quello che vuole. Non vedo l'ora che inizi il campionato. Se sarò titolare darò tutto per impressionarlo cercando comunque di divertirmi

Foto ACF Fiorentina