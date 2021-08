Barone: “Lavoriamo per ricordare Astori con le nuove maglie. È sempre con noi”

Le parole del braccio destro di Commisso

"Vorrei ringraziare la famiglia Commisso, innanzi tutto. Io ed Innocentin siamo sempre rimasti in contatto e lo ringrazio per questa iniziativa della Unbeatables Cup. Il ricordo di Davide Astori è sempre con noi. Rimarrà sempre al Centro Sportivo, con i giocatori, ma soprattutto, nei nostri pensieri e con i tifosi. Noi come Fiorentina siamo felici di aderire a questa iniziativa. Serve mettere a diposizione gli strumenti giusti per prevenire casi come quello accaduto successo ad Astori."