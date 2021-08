I convocati di Italiano per l’Espanyol: ci sono Milenkovic e tutti i nazionali

Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano per l'amichevole odierna

Vincenzo Italiano non pensa alle vicende di mercato e per l'amichevole contro l'Espanyol, organizzata in occasione dell'Unbeatable Cup ed in programma al Franchi oggi alle 19, convoca tutti i giocatori a sua disposizione. Una truppa di 31 elementi, dove troviamo anche Nikola Milenkovic, sempre più vicino al West Ham, ed i cinque nazionali che avevano saltato il ritiro di Moena (gli argentini Pezzella, Gonzalez e Quarta, il cileno Pulgar e Gaetano Castrovilli).