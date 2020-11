Liverani: “Fiorentina squadra di livello, tra le prime otto con questi calciatori”

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina. Il tecnico del Parma ha presentato così la sfida di domani sera al Tardini:

Vedere tutto il gruppo al completo è stato bello. Vederli allenare motivo di orgoglio e la conferma della bontà di quello che abbiamo costruito, insieme alla proprietà. Un gruppo di qualità, importante. Ad oggi dobbiamo fare un percorso veloce per trasformarci da gruppo a squadra. Fiorentina? Abbiamo sempre preparato la gara con le nostre qualità e rispetto verso la squadra che affrontiamo. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti per entrare tra le prime otto, ha preso tanti calciatori bravi costruendo una squadra di livello. In questo momento è in cerca della quadratura e di punti. Siamo soltanto alla settima partita, ci vuole un po’ di pazienza ma il calcio italiano è questo: tutti vogliamo vincere. Tutte le partite hanno un valore importante, un risultato positivo prima della sosta ci permetterebbe di lavorare con serenità.