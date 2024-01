Milenkovic: “Vogliamo il trofeo che ci manca. Difesa a 3 o 4 cambia poco”

Come affrontate i cambiamenti di modulo?

"Siamo tutti difensori esperti, cambia poco giocare a 3 o a 4. Siamo disposti a interpretare cosa legge in corso il mister. Il trofeo è ancora lontano, sarà una gara tosta e noi daremo il massimo. Immagino cosa sia per Firenze vincere un trofeo. Le finali ci hanno fatte male, non siamo riusciti a regalare una gioia a tytta Firenze, ma pensiamo al futuro. Siamo pronti e preparati"

Siete favoriti?

"Non credo. Abbiamo massimo rispetto per il Napoli, ma crediamo in noi stessi. Sono lo stesso gruppo che hanno vinto lo scudetto. Giocando bene ha più possibilità di vincere, con il nostro gioco propositivo di palleggio. Ma anche quando non sei in giornata non è che devi perdere. E adesso siamo più maturi nel leggere le partite"

Sull'Arabia?

"Mitrovic e Milenkovic mi hanno parlato bene dell'Arabia. Mi auguro che possiamo rappresentare l'Italia al massimo, e di avere tanti tifosi. Ranieri sta facendo una creascita super, si è guadagnato tutto, molto umile. Ultimamente sta anche segnando parecchio"

