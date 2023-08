Milenkovic: “E’ una delle mie Fiorentine migliori, dobbiamo dimostrarlo”

Le parole del difensore serbo in vista del ritorno contro il Rapid, che vede la Fiorentina chiamata a rimontare dal passivo di 0-1

Nikola Milenkovic , difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna:

"Secondo me prendere pochi tiri in porta è un bene, limitarli a zero è impossibile ma è bene prenderne pochi. Mi auguro di continuare così e migliorare ancora. Noi più esperti aiuteremo i giovani, sappiamo quanta gioia può dare questa competizione. Ci metteremo cuore e pazienza, dobbiamo giocare con la testa".