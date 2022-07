Barone: “Fiorentina competitiva su tre fronti. Oggi incontro per Dodò”

Il direttore generale presenta il nuovo acquisto Mandragora

Simone Bargellini

All'indomani della conferenza stampa di Pradè, tocca a Joe Barone presentarsi in conferenza stampa da Coverciano. Il direttore generale fa gli onori di casa per la presentazione di Rolando Mandragora, primo acquisto di questa sessione di mercato della Fiorentina. Queste le parole del dirigente su Mandragora: "Un giocatore voluto, cercato, preso da Vincenzo Italiano e tutta la società della Fiorentina. Mi ricordo le riunioni di scouting sui giocatori e mi ricordo la partita che abbiamo perso 4-0 contro il Torino, il gioco di Rolando. E mi ricordo le parole di Pradè e in quella riunione, e di Burdisso che ci ha giocato insieme. Ne parlarono come leader, come giocatore di lavoro, di attenzione, di dettaglio, e per questo lo abbiamo voluto. Siamo qui nella casa della Nazionale perchè Rolando ha passato una parte della sua vita qui, nel settore giovanile azzurro e tutti noi ci auguriamo che lui possa tornare in questa casa con la Nazionale. E' un cammino importante, che ha di fronte la Fiorentina. Lui è un ragazzo che ha giocato in carriera in tutti i ruoli del centrocampo".

Barone sul mercato

"Il nostro obiettivo è costruire una squadra competitiva, dal nostro arrivo Rocco sta facendo investimenti sulla Fiorentina. Siamo convinti che potremo fare un campionato importante e di essere competitivi in Europa. Per me è il primo mercato con vista sull'Europa che forse ci ha aperto la finestra su un altro tipo di giocatore. Dodò? Oggi c'è un incontro e stiamo lavorando, ogni trattativa ha i suoi tempi ma abbiamo lavorato prima degli altri. Il terzino sinistro? Non dimentichiamo Terzic, che ha giocato poche settimane fa nella Nazionale serba. Iniziamo il ritiro e se poi c'è da aggiustare qualcosa vedremo con il mister. Un colpo ad effetto? Non c'è molta liquidità, ma siamo sempre attenti e nel mercato italiano ad agosto possono crearsi delle opportunità. Però siamo stracontenti del parco giocatori che abbiamo oggi".

Barone sul rinnovo di Italiano

"Ho letto tante storie, ma in realtà non c'è stato nessun dubbio di proseguire insieme. Ovviamente ci sono delle trattative e il mio carattere è cercare di gestire al meglio il patrimonio di Rocco cercando di ottimizzare le spese al massimo. Il rapporto con Vincenzo è ottimo e vogliamo costruire un futuro insieme. Italiano ha dato un'identità importante, lavorando anche sulla rosa dell'anno precedente. Siamo contenti di essere arrivati in Conference, potevamo arrivare anche in Europa League ma ci accontentiamo".

Barone sul nuovo Franchi

"Siamo sempre fiduciosi e disposti ad ascoltare quello che succede. Il Comune sta lavorando al restauro del Franchi, aspettiamo di capire se c'è bisogno del nostro contributo. Giocare altrove durante i lavori? E' una domanda complicata, abbiamo già visto delle strutture vicino a Firenze. Però prima bisogna capire i tempi dei lavori, poi la Fiorentina è sempre pronta".

Barone sulla Conference League

"Non vogliamo snobbare nessuna competizione e la vittoria della Roma dimostra l'importanza di questo trofeo. Mi auguro che anche la Fiorentina possa creare quell'entusiasmo con il percorso europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta e concentrarci sulle due partite di agosto. Per gestire le tre competizioni servirà una rosa un po' più ampia e sarà importante anche il settore giovanile, per questo sottolineiamo sempre l'importanza del Viola Park. Ieri ho partecipato qui a Coverciano ad un incontro dell'ECA e le condizioni del calcio italiano sono critiche. Da quando abbiamo rilevato la Fiorentina, i ricavi sono diminuiti e i costi sono aumentati, questo va tenuto di conto".

Barone su Torreira

"Vorrei chiedere a tutti di chiudere questa storia una volta per tutti. Abbiamo subito degli attacchi pesanti sui social, anche a livello personale. Io ringrazio Lucas per la stagione che ha fatto con la Fiorentina, da parte della società, di Rocco e da parte mia. Poi Daniele ha precisato tutta la situazione, poi è nostra responsabilità sia del mister che del management se abbiamo fatto una scelta tecnica di andare in un'altra strada. Mi dispiace per come ha reagito Lucas sui social, per come è stato trattato in questo anno, la società e i tifosi non meritano questo. E' una storia finita".

Barone su Commisso

"Con Rocco ci sentiamo continuamente, vi saluta e sarà presente al momento giusto qui in Italia. Quando siamo arrivati abbiamo detto pubblicamente i nostri obiettivi, lo stadio, il centro sportivo, riportare la Fiorentina in Europa e rimanerci. Stiamo rispettando gli step, considerando il progetto del Comune sul Franchi, c'è un piccolo ritardo sul Viola Park non dovuto a noi, la squadra è tornata in Europa e siamo contenti".