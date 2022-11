Morozs: “Pensare che sia un’amichevole sarebbe un delitto. Campo non perfetto”

Ultima vigilia della fase a gironi di Conference League per la Fiorentina, di scena a Riga contro l'RFS. In attesa delle conferenze stampa viola, prende la parola il tecnico Victor Morozs . Ecco le dichiarazioni in presa diretta:

"Per noi è una partita significativa, tutti conoscono la forza del nostro avversario, una squadra italiana con una grande storia. Anche per il nostro stato è una grande possibilità di vedere qui grandi giocatori. Ci stiamo preparando molto seriamente, vogliamo rendere felici i nostri tifosi visto che lo stadio sarà pieno. Formazione? Non voglio entrare nel dettaglio, alcuni giocatori non sono al meglio e devo valutarli. Perchè la Fiorentina non ha fatto la rifinitura qui a Riga? Non posso saperlo. Noi abbiamo scelto di allenarci al nostro centro sportivo perchè il campo è migliore mentre quello dello stadio Skonto è un po' allentato".