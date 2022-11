VN – Qui Riga, cresce l’attesa verso la Fiorentina. Ma… Morosz farà turnover

Manca sempre meno alla sfida di Conference tra RFS Riga e Fiorentina valida per l'ultima giornata di Conference dei gironi. Un appuntamento prestigioso per il club lettone che per l'occasione vedrà come stadio di casa lo Skonto Stadium, decisamente più spazioso e adatto ai palcoscenici europei rispetto a quello di proprietà della squadra (GUARDA LE IMMAGINI TARGATE VIOLANEWS). Secondo quanto raccolto dal nostro inviato presente in Lettonia, la partita richiamerà un grande seguito per i padroni di casa, con lo stadio di una capienza di 10 mila spettatori che andrà verosimilmente verso i tutto esaurito (al momento mancano un migliaio di tagliandi). Di questi ben 4000 saranno tifosi viola. Cifre ben lontane rispetto ai mille spettatori che di solito seguono il club nelle partite in casa durante il campionato. Ma, nonostante quindi la partita sia di quelle che rimarranno nella storia della società, in campo con tutta probabilità non scenderà l'undici titolare.