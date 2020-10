Commisso: “I calciatori vorranno subito venire qua. Lascerò una bella casa vicina al Franchi”

Nella sala consiliare del Comune di Bagno a Ripoli Rocco Commisso interviene per parlare del nuovo centro sportivo della Fiorentina, che si chiamerà “Viola Park ACF Fiorentina” (FOTO):

“Il 27 giugno dello scorso anno il Sindaco Casini (LE SUE PAROLE) è venuto a parlare all’Hotel Lucchesi, proponendomi il progetto. C’erano altre opzioni, ma mi sono innamorato di Bagno a Ripoli e quindi eccoci qua. Siamo molto vicini a Campo di Marte, dove sorge il nostro stadio. Grazie al Comune e ai tecnici per la collaborazione, grazie alla famiglia viola che ha lavorato per un anno per portare avanti questa iniziativa. Grazie anche alla famiglia Guicciardini che ci ha venduto i terreni in tempi rapidi. E’ tutto privato. Questo è un grandissimo orgoglio, sono venuto qui ad investire e lasciare qualcosa di bello a Firenze. Sono certo che i tifosi saranno orgogliosi di avere per la prima volta una vera casa.

CASAMONTI E L’ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO PROGETTO

I Della Valle avevano un progetto di 30 milioni a Campi Bisenzio, qui andiamo anche oltre i 70. Ogni giorno al nuovo centro sportivo passeranno oltre 400 persone, ci saranno molte foresterie, sarà bellissimo. E in più si rispetteranno il territorio e la bellissima storia della Toscana. E’ il più grande investimento privato mai fatto nella storia di Bagno a Ripoli e uno dei maggiori nella storia della Toscana. Potremo essere orgogliosi per anni.

Il nome Viola Park? Questo nome glielo abbiamo messo ieri sera, c’è la possibilità di inserire Mediacom, penseremo ad inserire il ricordo di Astori e a come farlo in futuro. Io e mia moglie ci siamo concentrati più sulla bellezza che sulla parte tecnica, che ho lasciato all’Architetto. Catherine ha voluto la chiesa. Ogni giorno ognuna delle oltre 400 persone, tifosi esclusi, che staranno al Centro Sportivo, dovrà mangiare, e mi sono adoperato perché sia possibile. Sarà la sede principale della nostra squadra.

Se sono d’accordo con Prandelli che sostiene che un centro sportivo all’avanguardia porta punti in più? Sì, e aggiungo che quando i giovani calciatori promettenti in giro per il mondo vedranno questa meraviglia, decideranno subito di venire a Firenze.

Abbiamo parlato del 2 gennaio 2021 per l’inizio dei lavori, prima è difficile a causa delle festività natalizie. Per vedere il nostro progetto realizzato, la sfida è rimanere entro l’anno. Che la nuova casa viola sia vicina allo stadio Franchi non è un indizio particolare, noi abbiamo scelto la zona per la sua bellezza, e quando abbiamo acquistato i terreni di Bagno a Ripoli non avevamo ancora sul piatto l’opzione Campi Bisenzio: le alternative erano Campo di Marte e Mercafir.

Qui in Italia le cose costano troppo. La spesa per il centro sportivo di Bagno a Ripoli è più della metà di quello che ha speso la Juventus per realizzare lo Stadium. La bellezza di Firenze è rispettata. Nella prima settimana di ottobre tiriamo le somme dei risultati di Mediacom, andiamo benissimo soprattutto sulla banda larga. Per questo posso fare investimenti senza preoccuparmi, questo è il vero senso di “i soldi non sono un problema”, ho sentito cose che non mi sono piaciute, non c’è uniformità di giudizio da parte di chi è sempre pronto a criticare”.