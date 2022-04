Italiano: “Vogliamo l’impossibile. Devo tanto a Pradè. Bonaventura e Odriozola…”

Le dichiarazioni della vigilia dell'allenatore gigliato

Poco più di 24 ore al calcio d'inizio dell'attesissima sfida fra Juventus e Fiorentina di Coppa Italia. Vincenzo Italiano presenta la delicata sfida in conferenza stampa, dalla pancia dello stadio Franchi. Tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale qui su Violanews:

"Purtroppo ha avuto un grave infortunio . Perdiamo uno dei più in forma. Ci ho parlato, capita a tutti i migliori, ora fa parte di quelli bravi. Era in formissima ma rientrerà alla grande, è straordinario e con calma tornerà ad essere chi abbiamo visto. Succede e lo aspettiamo a braccia aperte"

"All'avversario non ci penso. La Juve può fare tantissime cose, ha tante possibilità e possono metterti sempre in difficoltà. Pensiamo a noi. Dobbiamo andare a fare un'impresa. Ci proveremo con le nostre armi sapendo che è difficile. Dobbiamo fare una partita di cuore, qualità e testa."

"Su questa gara pesa il risultato dell'andata, non riuscimmo ad essere concreti ma sarà una gara diversa. Dobbiamo andare in casa loro e cercare di ottenere l'impossibile. Dietro dovremo avere attenzione. Speriamo di avere una giornata perfetta. Solo così possiamo avere delle chances. Stiamo bene e andiamo a giocarcela"

"Ci saranno ma non stanno benissimo. Stanno riprendendo man mano. Alvaro è più avanti ma non sono al 100%. Sentono un po' di clima partita ma non sono al top. Ma siamo abituati"

"Ci siamo sempre aggrappati alla nostra identità. Sarebbe gravissimo dipendere da un singolo. Significa che se manca tu le partite le perdi tutte. Abbiamo perso un gran calciatore ma lo abbiamo sostituito con bravi giocatori. Con l'Atalanta abbiamo mandato più gente in gol. Penso che la squadra l'ho sempre vista in crescita e continua a stupire anche me. Domani il nostro lavoro non verrà rovinato da nessun risultato. I ragazzi devono stare a testa alta, i giudizi non cambieranno. Delle altre squadre io non mi preoccupo"