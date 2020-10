Lirola/2: “Callejon straordinario, ma non abbiamo lo stesso ruolo. A Roma per l’impresa”

Pol Lirola ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato.com, numerosi gli argomenti affrontati:

“L’arrivo di Callejon? Josè è un calciatore straordinario e un bravissimo ragazzo. La sua esperienza e il suo talento possono davvero darci tantissimo. Non abbiamo proprio lo stesso ruolo, ma sicuramente i consigli di calciatori del livello di Josè sono utilissimi per me e per i compagni più giovani.

Sfida contro la Roma? Sarà una partita difficilissima contro una squadra in cui giocano tantissimi campioni. Sarebbe straordinario riuscire a vincere e credo che anche nella nostra squadra, come tra i giallorossi, ci siano molti calciatori importanti, per cui non partiamo di certo battuti. Sarà una bella partita e ci auguriamo di fare una grande prestazione.

Può l’assenza di pubblico portare a cali di concentrazione? Il calcio senza pubblico è una stortura, questo sport vive della passione dei tifosi e qui a Firenze lo sappiamo benissimo. Purtroppo al momento non ci sono alternative e dobbiamo convivere con questa situazione sperando di uscirne il prima possibile. Non so se l’assenza di pubblico influisca o meno sulla concentrazione, immagino dipenda dalle capacità di attenzione di ogni singolo calciatore, ma sicuramente i tifosi svolgono un ruolo cruciale, sia in termini di supporto che in termini di spettacolarizzazione dell’evento. Speriamo di poterli riabbracciare molto presto.”

