Si avvicina la Roma: le indicazioni dell’antivigilia, Ribery c’è

Gli indisponibili parlano spagnolo: sono Pezzella e Borja Valero, due degli elementi più carismatici, ma oggi pomeriggio alle 14:30 il resto della banda proverà a convincere Iachini circa la formazione migliore da schierare all’Olimpico. La conferma di Quarta in difesa appare scontata, così come non dovrebbe essere in discussione il ritorno di Amrabat in regia. Kouamé è atteso da una nuova chance in attacco dopo tante panchine, e al suo fianco torna Ribery. L’unico dubbio è sulla destra: Iachini pensa di confermare Lirola fino a quando Callejon non sarà al 100% della forma fisica, ma il ballottaggio resta aperto. Lo scrive La Nazione.

La probabile formazione: Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola/Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.

