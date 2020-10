A questo punto viene il dubbio che Beppe Iachini abbia una vera e propria allergia alla difesa a 4. Perchè se non la provi neppure contro una formazione di Serie C, viene da pensare che la tua Fiorentina non potrà mai prescindere dai 3 centrali più 2 terzini sulle fasce. Un 3-5-2 iper difensivo, con una sola punta di ruolo in campo, che certamente non aiuta a sviluppare gioco d’attacco e occasioni da gol. Ma che allo stesso tempo non è il problema principale della squadra viola. Del resto anche alcune squadre di alta classifica adottano un modulo sulla carta simile, vedi Lazio e Atalanta (anche se con qualche giocatore più offensivo). Ma ci sono, almeno, due grosse differenze.

In primis Inzaghi e Gasperini fanno dell’organizzazione di gioco e dell’intensità il loro marchio di fabbrica, mentre nella Fiorentina non ci sono nè idee nè ritmo: a maggior ragione quindi sarebbe utile avere in campo più giocatori offensivi, capaci di inventarsi una giocata. In secondo luogo Inzaghi e Gasperini mettono i giocatori nel loro ruolo naturale e li valorizzano al massimo mentre nella Fiorentina succede il contrario e più di uno deve snaturarsi. Emblematico il caso di Callejon, il secondo giocatore più pagato della rosa, che si ritrova a cambiare ruolo a 33 anni (non è vero che giocasse lì nel Real Madrid, club che peraltro ha salutato nel 2013). Mentre Sottil, che a Firenze sembrava un pesce fuor d’acqua, messo nelle giuste condizioni sta facendo il fenomeno in una squadra che ha gli stessi punti dei viola. Sarà un caso?

