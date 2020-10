Sottil, che inizio! E’ un punto fermo del Cagliari, il calcio offensivo di Di Francesco lo esalta

Dopo una stagione in sordina a Firenze, ci ha messo poco tempo Riccardo Sottil a diventare un punto fermo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Il tecnico, dopo averne apprezzato la duttilità e la sua grande voglia di mettersi a sua disposizione, lo ha lanciato da subito titolare e domenica ne ha potuto apprezzare il primo timbro nella massima categoria. Secondo il Corriere dello Sport, è il calcio offensivo predicato dall’allenatore abruzzese ad esaltare le qualità dell’ex viola. E questo viene ribadito dallo stesso Riccardo, che a termine della sfida col Crotone, commenta così: “Il mister mi sta dando tanto. Mi sta insegnando dei movimenti che prima non sapevo di poter fare. Lui applica un calcio offensivo e in questo quadro uno con le mie caratteristiche può trovare giocate importanti e anche occasioni da gol, migliorando sempre di più”. Adesso Sottil dovrà proseguire nel suo percorso di crescita per confermare tutta la sua forza

