Legenda statistiche:

P = Presenze

= Presenze GF = Goal fatti

= Goal fatti A = Assist vincenti

= Assist vincenti GS = Goal subiti (se portiere)

= Goal subiti (se portiere) CS = Clean sheet, porta inviolata

Il nostro approfondimento settimanale sulle prestazioni deiriprende con la stagionenella quale, come di consueto, seguiremo per voi il rendimento di tutti i tesserati Viola in prestito altrove: in Italia come all’estero. Chi per farsi le ossa e chi perché ai margini del progetto della società gigliata.