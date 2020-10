Lirola: “La squadra è con Iachini, stiamo crescendo. Il nostro è un calcio fluido”

Pol Lirola, a pochi giorni dalla sfida contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com per affrontare i temi caldi del presente gigliato. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Siamo una squadra in crescita. Siamo consapevoli di dover ancora migliorare e anche a livello personale penso di avere ancora ampi margini di crescita. Sono abbastanza contento delle ultime prestazioni, ma penso di poter dare ancora di più.

Il mio ruolo? In realtà giochiamo con un sistema di gioco abbastanza fluido, a seconda dei vari momenti della partita copro zone diverse del campo con compiti diversi. Sicuramente poter “spingere” e dedicarmi con maggiore frequenza alla fase offensiva è una cosa che mi piace.

Le tante critiche a squadra e mister? Le critiche fanno parte di questo mondo, non dobbiamo pensare a zittire nessuno, ma solo guardare a noi stessi e a crescere ancora come gruppo. La vittoria con l’Udinese ci può dare fiducia, ma dobbiamo continuare a rimanere concentrati e pensare a lavorare in vista dei prossimi impegni. Il Mister è tranquillo, conosce questo mondo e sa come lavorare sotto pressione. Con il Mister ho un ottimo rapporto, sento la sua fiducia e penso di poter dire che tutta la squadra crede in lui e nelle sue idee.”

Iachini da trasferta: due sfide per Beppe, che non è sordo alle critiche

Il blog di Guetta: “Questione di testa”