L’investitura (ennesima) di Barone: fiducia alla linea verde

“Milik e Piatek? Abbiamo già gli attaccanti giusti, non vedo l’ora di vederli lavorare con il Mister“. Queste sono state le parole che i tifosi viola hanno letto su La Gazzetta dello Sport questa mattina nell’intervista esclusiva al direttore generale viola, Joe Barone (Leggi). La Fiorentina ribadisce quindi la fiducia incondizionata ai propri giovani attaccanti, nonostante i numeri e le prestazioni non siano esaltanti. Col nuovo corso di Cesare Prandelli, uno specialista nel far funzionare al meglio i centravanti, la società viola si augura di veder finalmente esplodere quei tre ragazzi che solo fino a qualche mese fa erano considerati un vero patrimonio della Fiorentina. I nuovi schemi, uniti ad una mentalità più sbarazzina, possono giovare occasioni e palle gol che in questo inizio di stagione sono risultate un miraggio. Se le prestazioni negative potevano essere giustificate col modulo o l’assenza di un gioco propositivo del vecchio corso, adesso gli alibi a cui “aggrapparsi” sono finiti.

Nel frattempo, sullo sfondo, il mercato di gennaio incombe. Attaccanti blasonati sono alla ricerca di occasioni last-minute per poter trovare minutaggio e reti necessarie a conquistarsi un posto negli imminenti europei. E sebbene per adesso la dirigenza allontani queste possibili ipotesi, non è da escludere che in caso di prestazioni negative la fiducia nell’attuale reparto possa terminare. Solo il campo determinerà la scelta futura della Fiorentina, ma in questo momento la linea è chiara. Avanti coi giovani