L’indizio di Prandelli: “No a scambi di mercato con esuberi di altre squadre”

Non è voluto entrare sui nomi e sui ruoli specifici in cui la Fiorentina interverrà a gennaio, Cesare Prandelli. “Ho il massimo rispetto per il lavoro della società” ha detto il tecnico nella conferenza stampa pre-Lazio. Ma qualcosa di esplicito lo ha detto parlando degli scontenti della rosa viola, queste le sue esatte parole: “Gli scontenti ci sono in tutte le squadre, forse noi ne abbiamo qualcuno in più perchè abbiamo una rosa ampia. Ma è una gestione che tutte le squadre hanno e come ho detto, se qualcuno vuole andare a giocare in un’altra lo può dire. Non vorrei prestiti o scambi dove altri giocatori che non giocano in altre squadre arrivano con gli stessi problemi“. Qualcosa in più di un indizio, anche alla luce dei nomi accostati alla Fiorentina in queste ore: da Zaza a Caicedo, tutti giocatori in cerca di maggiore spazio. Le cosiddette “occasioni di gennaio”, ma a Prandelli andranno bene?

“IL MERCATO SARA’ IMPOSTATO PER IL 3-5-2. CALLEJON…”