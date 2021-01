L’ex Torino: “Fiorentina stranissima, se i campioni girano è inarrestabile. Ecco come batterla”

Rosario Rampanti, ex giocatore granata, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Vi riportiamo i concetti espressi sulla Fiorentina, avversaria dei granata domani:

E’ una squadra stranissima , vince con la Juve e poi perde 6-0 a Napoli. Dalla cintola in su è fortissima, mentre è vulnerabile dietro. Se inizia bene la gara e tutti i campioni che ha girano, può essere inarrestabile. Ma se non ingrana subito, è battibile. Il Toro deve farla sfogare e poi colpirla in contropiede. I granata sono forti di rimessa.