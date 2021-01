Longo: “Mi aspetto una partita molto combattuta. I granata non possono sbagliare”

Moreno Longo, attuale allenatore dell’Alessandria ed ex tecnico del Torino, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno.

Il Torino come la Fiorentina non merita questa posizione di classifica. I granata hanno un organico di assoluto valore. Anche la Fiorentina ha un’ottima rosa, ma il difficile inizio di campionato ha scombussolato i piani. Per esprimere sul campo il proprio valore i viola dovranno trovare la continuità che fin qui è mancata. Domani mi aspetto una partita molto combattuta. Il Torino non può più sbagliare, di conseguenza credo che a livello di motivazione i piemontesi avranno qualcosa in più. Non sarà semplice per la Fiorentina.