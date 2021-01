Bianchi consiglia: “Fossi nella Fiorentina prenderei Verdi. Vlahovic? Se parte Belotti…”

L’ex bandiera del Torino Rolando Bianchi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio:

La gara tra Torino e Fiorentina è una lotta salvezza, affrontare i granata ora sarà dura perchè Nicola ha ridato grinta e carattere. Se i viola dovessero sottovalutare la partita rischiano di andare incontro a delle difficoltà. Giampaolo non è stato bravo a capire le capacità dei giocatori che aveva a disposizione. La Fiorentina ha Ribery, calciatore sempre in grado di creare superiorità numerica. Mi piace molto Vlahovic, soprattutto nel caso il Torino dovesse vendere Belotti. Verdi è un calciatore che ha grandissime doti ma non è sfruttato, lo consiglierei alla Fiorentina.