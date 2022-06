L’ex portiere: “La porta ruolo fondamentale. Vicario? Ho paura di una cosa”

L'ex portiere e attuale allenatore di calcio, Daniele Balli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione legata ai portieri in casa della Fiorentina: "La scelta del giovane portiere moderno sarebbe giusta, vediamo come agiscono sul mercato. Sicuramente il ruolo del portiere, se sfruttato nella maniera giusta, può essere decisivo. Per arrivare ad ottenere risultati importanti, non si può sottovalutare questo aspetto".