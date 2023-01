L’ex compagno: “Gollini? Turnover esagerato di Italiano. Sirigu è cambiato”

Una lunga carriera a difendere la porta di tante squadre, tra Serie A, B e C, Francesco Benussi è stato compagno di squadra sia di Salvatore Sirigu che di Pierluigi Gollini. Ecco le sue parole a Radio Bruno: "Gollini? Mi aspettavo qualcosa di più perché ha le qualità mentali e tecniche per fare di più. Dopo la rottura con Gasperini è dovuto andare a cercare fortuna altrove, ma non ha avuto continuità. Quest'anno poteva dimostrare qualcosa, ma c'è stata una grande forzatura nel dualismo tra lui e Terracciano. E' vero che gli impegni erano tanti, ma c'è stata troppa alternanza, forse eccessiva vista la poca esperienza dell'allenatore e della società al doppio impegno. Avrei fatto un po' di turnover, ma non così esagerato. L'allenatore deve puntare su un portiere, non si può cambiare ogni 3 o 4 giorni, a Gollini serviva una considerazione diversa".