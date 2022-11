L’ex arbitro: “Il rigore su Ikone? Tomori tocca prima il pallone”

Sugli episodi dubbi

"Il rigore su Ikone? Già i dubbi ci tolgono di mezzo il VAR. È un intervento difficile, ritengo che possa essere rigore o non rigore a seconda dell'interpretazione del direttore di gara. Secondo me Tomori ha toccato il pallone. Il VAR non è fatto per rivedere tutto. Non è stato fatto per rivedere gli episodi dubbi di questo tipo, visto che vale la prima interpretazione dell'arbitro in caso di episodio non evidente. Nel secondo caso del fallo di Rebic su Terracciano, invece, è intervento da VAR secondo me. Questo perché Rebic va con il braccio sulle mani di Terracciano. Doveva esser chiamato il VAR. Rebic non deve toccare le braccia di Terracciano. Se non ci fosse stato Rebic secondo me Terracciano avrebbe preso il pallone. La discriminante è la palla: Rebic non la trova e non la fa trovare nemmeno a Terracciano."