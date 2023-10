L’esperto: “Vi racconto il Cukaricki. Per loro oggi è una questione d’onore”

"In Europa le squadre italiane possono avere molte difficoltà. Sulla carta la Fiorentina è molto più forte, ma dipende molto da lei. Se è quella di Empoli o quella di Napoli. Il Cukaricki cercherà di difendere e andare in ripartenza con velocità. Questa è una squadra che riassume la dimensione slava, ha pescato un po' dal mercato africano. Partiamo non di livelli eccellenti, c'è grande differenza tra queste squadre e la Stella Rossa per esempio. Nelle partite di coppa Matic ha cambiato il modulo, stasera potrebbe anche schierarsi come la Fiorentina. Con 2 mediani puri a schermare. Il centravanti farà un po' la boa per lunghe parti della partita. Il Cukaricki cercherà di resistere alla partenza della Fiorentina. Per loro ogni risultato che non sia la sconfitta sarà un grandissimo risultato. Per loro è la prima partecipazione ad un girone europeo. Si trovano di fronte 3 squadre di livello. Per loro è più una questione d'onore più che di classifica. In comune con la Fiorentina hanno solo la data di fondazione, il 1926. Per anni è stata nelle serie inferiori serbe. Inoltre in casa giocano a Lescovac, un paese lontano da Belgrado"