L’esperto: “Pradè ha fatto un ottimo lavoro. La rosa della Fiorentina è competitiva”

Le parole dell’agente sportivo, Matteo Materazzi, fratello di Marco, in esclusiva ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le parole riguardo la sessione che si conlcuderà questa sera e



Come sempre a gennaio non ci sono tanti movimenti, sono più scambi. L’importante è dare opportunità a tanti ragazzi di scendere di categoria e dimostrare il proprio valore. Montiel? La Fiorentina ha allestito una rosa importante e piano piano sta uscendo da una situazione che non le compete. L’organico è competitivo. Non penso che il problema dell’ingaggio possa impedire alla società di mandare il ragazzo a giocare. Anche perché non avrebbe senso pagare comunque l’ingaggio per tenere il giocatore in panchina. Kokorin? E’ un ottimo giocatore, sono curioso di vederlo nel campionato italiano. Credo che alla fine sia stato un ottimo lavoro. I risultati non stanno dando merito al lavoro di Pradè, ma ci sono delle componenti imprevedibili. Prossimo mercato? Sono contento che presidente come Commisso vengano ad investire in Italia. Questa voglia di investire porterà il calcio italiano a risplendere. Sono sicuro che la Fiorentina allestirà un’ottima rosa per la prossima stagione, come del resto lo era ai nastri di partenza anche quest’anno