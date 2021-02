Montiel in uscita. Soluzione estera la più percorribile, il punto

Ultimo giorno di mercato e pochi sussulti per quanto riguarda il mondo Fiorentina. Pochi i ritocchi che la società viola dovrà compiere in queste ultime ore dal gong. Dopo la sopresa Rosati di questa mattina e l’arrivo di un giovane per la Primavera, la dirigenza viola è al lavoro per trovare una sistemazione per Tofol Montiel. Stando a quanto riporta Radio Bruno, per questa situazione però ci sono alcune problematiche. In Serie A si è fatto avanti solo il Crotone, ma alla fine il club calabrese ha optato per profili diversi. In Serie B invece ci sono molte squadre sul ragazzo, ma l’ingaggio alto non garantisce una riuscita verso questa opzione. Motivo per cui il club viola guarda all’estero per trovare una soluzione per far giocare il ragazzo che rischierebbe ancora di “perdere” sei mesi lontano dal terreno di gioco, il tempo però stringe.

-> CALCIOMERCATO invernale Serie A – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti

Ultima chance per Montiel, Pradè a lavoro per il prestito. Altre uscite solo a sorpresa