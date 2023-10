Leonardi: “Mi aspetto Beltran a Roma. Italiano non vuole le critiche gratuite”

Sulla stagione: "Il gruppo vuole vincere, Italiano e la società in primis. Credo che la mentalità della rosa sia cresciuta, i giocatori hanno la sensazione di avere delle armi in più. La Lazio dopo una figuraccia come quella dell'Olanda vuole riprendersi. Vediamo come giocano davanti, non so se gioca Immobile. Lo scroso anno Italiano lanciò Ranieri contro la Lazio. Biraghi bisogna vedere come sta, perchè in caso potrebbe essere schierato con Parisi a destra."