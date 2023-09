Leonardi: “Fiorentina più forte di un anno fa. Italiano e Gasperini simili”

"Fiorentina-Atalanta è sempre una partita che regala bel calcio. Tra i neroazzurri c'è Scamacca che è in dubbio per via di una tendinite. Per me la sosta ha fatto bene ai viola che dovevano ricaricare le pile. Italiano potrà contare su un Nico Gonzalez in grande forma mentale, anche se un po' stanco per i viaggi con l'Argentina. In generale la Fiorentina ha avuto diverse defezioni tra le riserve che hanno impedito al tecnico di fare rotazioni e questo ad esempio nella trasferta di Milano ha pesato. Come ragiona Italiano per i cambi a gara in corso? Io essendo spesso a bordocampo posso dirvi che molte volte ci sono degli imprevisti che ti fornisce la partita e che ti portano ad effettuare una sostituzione piuttosto che un'altra. Io il tecnico viola non l'ho mai visto titubante, ha sempre avuto le idee abbastanza chiare anche su cosa fare a gara in corso. Obbiettivi di quest'anno? Ho la sensazione che i giocatori abbiano tanta voglia di riscatto per quanto riguarda la finale di Conference League. Mi auguro che i viola possano arrivare fino ad Atene. Fiorentina più forte dello scorso anno? Secondo me si, è una squadra mentalmente più consapevole ed è fatta con i giocatori richiesti da Italiano, anche se manca un difensore di piede mancino. Per fortuna è stato trovato un Ranieri che da partente è ormai inamovibile. Andrà poi recuperato anche Martinez Quarta. Differenze tra Italiano e Gasperini? Parlando da bordocampista ti dico che sono molto simili. Entrambi urlano per tutta la gara e vivono la partita con molto coinvolgimento emotivo".