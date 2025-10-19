Viola News
Leao pareggia, ma la Fiorentina protesta furiosamente: il motivo

Leao pareggia, ma la Fiorentina protesta furiosamente: il motivo - immagine 1
Cosa è successo in occasione della rete di Leao sulla panchina della Fiorentina? La ricostruzione
omenti di tensione a San Siro intorno all’ora di gioco. La panchina della Fiorentina è esplosa in proteste dopo il gol del pareggio del Milan, arrivato al 63’ con una splendida conclusione da fuori area di Leao.

Tutto nasce tre minuti prima, quando Fofana viene ammonito per un colpo al volto ai danni di Ranieri, capitano viola. Il difensore resta a terra, viene soccorso dallo staff medico e accompagnato momentaneamente fuori dal campo per ricevere le cure necessarie.

Terminato l’intervento medico, Ranieri chiede più volte di rientrare, ma - nonostante le reiterate richieste della panchina viola - il direttore di gara non lo autorizza subito al rientro. Proprio in quel frangente di inferiorità numerica, il Milan trova il gol dell’1-1 con Leao.

Una situazione che ha scatenato vibranti proteste da parte della Fiorentina.

