In un momento non proprio felice per i colori viola in Veneto prende forza il Fiorentina Club Marostica nasce lo scorso anno con l’obiettivo di riunire i tifosi della ACF Fiorentina del territorio veneto, promuovendo momenti di aggregazione, trasferte, cene sociali e attività benefiche. Attualmente i soci sono circa 60 e tutti Veri Tifosi Viola ma l’obiettivo è quello di superare quota 100 entro fine anno. Lo slogan del Club è “Uniti per la passione, ovunque giochino i nostri colori”. Tutti i tifosi viola interessati possono contattare il club per associarsi
Anche in Veneto si tifa viola: ecco il Fiorentina Club Marostica
I tifosi veneti della Fiorentina stanno aumentando. Volete unirvi a loro?
I dati—
Nome completo: Fiorentina Club Marostica
Presidente: Alessandro Marzola
Sede: Corso Mazzini, 71 – 36063 Marostica (VI)
Zona di riferimento: Marostica, Bassano del Grappa, Thiene, Schio, Cittadella, Castelfranco Veneto e area Pedemontana
Anno di fondazione: 2024
Contatti—
cell. : 377 3160538 (anche WhatsApp)
