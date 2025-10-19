Anche in Veneto si tifa viola: ecco il Fiorentina Club Marostica

In un momento non proprio felice per i colori viola in Veneto prende forza il Fiorentina Club Marostica nasce lo scorso anno con l’obiettivo di riunire i tifosi della ACF Fiorentina del territorio veneto, promuovendo momenti di aggregazione, trasferte, cene sociali e attività benefiche. Attualmente i soci sono circa 60 e tutti Veri Tifosi Viola ma l’obiettivo è quello di superare quota 100 entro fine anno. Lo slogan del Club è “Uniti per la passione, ovunque giochino i nostri colori”. Tutti i tifosi viola interessati possono contattare il club per associarsi