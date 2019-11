Dal centro sportivo: Pulgar in gruppo, Caceres…

La Fiorentina è tornata a lavorare anche oggi, nonostante la sosta. Questa mattina la squadra ha svolto una seduta al Centro Sportivo “Davide Astori”. Non ci sono molte novità da registrare per gli uomini agli ordini di Mister Montella, molti i giocatori partiti con le proprie nazionali. Tra i giocatori rimasti a Firenze anche Pulgar (LEGGI QUI) e Martin Caceres che partirà solo domani per raggiungere la selezione del CT Tabarez. Non giocherà la prima partita perché squalificato, mentre si aggregherà per il secondo impegno di Cavani e compagni. (QUI LA TABELLA DEGLI IMPEGNI DEI VIOLA)

Dopo una prima fase dedicata alla parte atletica, la seduta ha visto esercitazioni tattiche e infine una partitella a campo ridotto, dove sembra che Vlahovic abbia confermato l’ottima vena realizzativa vista a Cagliari

Prevista per sabato l’amichevole con la Virtus Entella che ci darà indicazioni interessanti sulle idee di Montella per sostituire gli squalificati Pulgar e Castrovilli.