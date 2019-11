Viola in Nazionale: il programma completo degli impegni: Pedro resta a guardare, Dabo…

Di seguito tutte le partite in cui sono impegnati giocatori della Fiorentina fino a mercoledì 19 novembre. Su www.numericalcio.it tutto sul calcio internazionale.

MER 13 NOVEMBRE

Dabo (84′ in Burkina Faso-Uganda 0-0, qualificazioni Coppa d’Africa)

Brancolini (90′ in Italia-Malta 2-0, qualificazioni europee U19)

Pedro (0′ in Brasile-USA 1-0, amichevole U23)

GIO 14 NOVEMBRE

Milenkovic (90′ in Serbia-Lussemburgo 3-2, qualificazioni europee)

VEN 15 NOVEMBRE

Caceres (Ungheria-Uruguay, amichevole, ore 19 a Budapest)

Pezzella (Argentina-Brasile, amichevole, ore 18 a Riyadh)

Terzic (Serbia-Estonia U21, qualificazioni europee, ore 19 a Nis)

Chiesa, Castrovilli (Bosnia-Italia, qualificazioni europee, ore 20:45 a Zenica)

SAB 16 NOVEMBRE

Badelj (Croazia-Slovacchia, qualificazioni europee, ore 20:45 a Rijeka)

Ranieri, Sottil (Italia-Islanda U21, qualificazioni europee, ore 18:30 a Ferrara)

Brancolini (Italia-Cipro U19, qualificazioni europee, ore 15 a Sant’Arcangelo)

DOM 17 NOVEMBRE

Dabo (Sud Sudan-Burkina Faso, qualificazioni Coppa d’Africa, ore 12 a Khartoum)

Milenkovic (Serbia-Ucraina, qualificazioni europee, ore 15 a Belgrado)

LUN 18 NOVEMBRE

Chiesa, Castrovilli (Italia-Armenia, qualificazioni europee, ore 20:45 a Palermo)

MAR 19 NOVEMBRE

Caceres, Pezzella (Argentina-Uruguay, amichevole, ore 20:15 a Tel Aviv)

Badelj (Croazia-Georgia, qualificazioni europee, ore 18 a Pula)

Pulgar (Peru-Cile, amichevole, ore 20 a Lima)

Ranieri, Sottil (Italia-Armenia U21, ore 18:30 a Catania)

Brancolini (Slovacchia-Italia, qualificazioni europee U19, ore 15 a Misano)