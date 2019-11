Cile amichevole annullata: Pulgar torna a Firenze

Il Cile è scosso da pesanti rivolte, che hanno creato un clima davvero pesante anche per i giocatori della nazionale, che hanno deciso di non disputare l’amichevole in programma durante questa sosta contro la nazionale del Perù. Come riporta il Corriere dello Sport, Erick Pulgar, quindi, tornerà subito a Firenze per mettersi a disposizione di Montella, pur non potendo scendere in campo al termine della sosta in seguito alla squalifica rimediata nel disastro di Cagliari.