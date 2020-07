Le 24 ore di Juric: l’allenatore del Verona prende tempo e pensa alla Fiorentina

Juric continua a riflettere attentamente sul suo futuro, la tentazione Fiorentina per l’ex tecnico del Genoa sta diventando sempre più forte. Il croato ha glissato sul fatto che le sue valutazioni non siano economiche se non progettuali, infatti Juric sa che un possibile approdo a Firenze potrebbe cambiare la sua carriera. Il Verona ha dato lustro ad un allenatore che sembrava uno dei tanti ad avere idee confuse, ed in realtà si è rivelato uno dei pochi ad averne di nuove e concrete. Juric, proprio ieri, avrebbe dichiarato al presidente Setti di prendersi 48 ore di tempo per prendere una decisione definitiva sul rinnovo del contratto. 24 sono già passate, più il tempo avanza e più a Verona hanno paura di perdere il condottiero della grande stagione degli scaligeri. Juric è un uomo abituato a lottare ed a mettersi in gioco, la Fiorentina sarebbe l’occasione della vita oltre alla voglia di dimostrare che la scuola dei nuovi tecnici (i vari De Zerbi, Liverani, Inzaghi) rappresenta davvero il futuro. Firenze intanto resta divisa sulla scelta del nuovo tecnico; le prossime ore da calde, potrebbero diventare bollenti. UN ALTRO CLUB DI A SU JURIC