Lazzari: “Vlahovic è ancora un giocatore viola, dovrà essere bravo Italiano”

L'opinione: "Cosa farei con Vlahovic? E' difficile perché bisogna capire anche la volontà del giocatore ed il progetto tecnico viola"

Andrea Lazzari, doppio ex della sfida in programma domenica prossima tra Fiorentina e Cagliari, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: "Si scontrano due squadre che sono all'opposto per quanto riguarda gli ultimi risultati. Ho visto l'ultima gara della Fiorentina, bisogna dare meriti al Venezia perché ha giocato un ottimo calcio. Tra le fila viola ho visto qualche giocatore che non ha disputato una grande prestazione, credo abbia influito molto".