L’attesa per Ikoné: rendimento sotto tono, ma Italiano è una garanzia

Tanti e variegati i possibili motivi alla base dell'inserimento a rilento del francese. Nessun allarmismo, fidiamoci di Italiano

Mettiamola così, senza dare giudizi affrettati: Jonathan Ikoné è un potenziale della Fiorentina ancora inespresso. Arma da utilizzare nell'ultima parte di campionato, quando i punti saranno pesantissimi e la freschezza di gambe e testa farà la differenza. Al momento, sull'esterno francese, fanno fede le parole di Italiano: "Era abituato a giocare in modo diverso, è una questione di meccanismi e di movimenti con e senza palla. Deve solamente cambiare il suo modo di pensare, ma stiamo parlando di un ragazzo di grandi qualità che si sposa con il nostro modo di pensare. Platini ci mise 5 mesi ad adattarsi, lui deve metterci un po' meno". In parole povere: le qualità ci sono, ma ad oggi pensare di poter contare al 100% su Ikoné appare più come un obiettivo da raggiungere che altro .

Le differenze tra Ligue 1 e Serie A, la lingua italiana, l'apprendimento di un sistema di gioco codificato come quello di Italiano e l'immersione anima e corpo nello stile di vita fiorentino, certamente diverso rispetto a quello dell'Alta Francia. Sono tante e variegate le possibili motivazioni alla base dell'inserimento graduale di Ikoné. Niente di preoccupante, almeno per ora. Compreso quell'errore sotto porta da matita blu nel finale di gara a La Spezia, dettato più dalla frenesia che da improbabili lacune tecniche. Stiamo comunque parlando di un giocatore capace di ergersi a protagonista in Champions League. Fidiamoci di Italiano e del suo lavoro. Nel frattempo, tra un Gonzalez rivitalizzato e un Sottil in crescita (senza dimenticarsi di Saponara e, in caso di necessità, di Callejon), le corsie esterne viola sono al sicuro.