Teotino: “Non vedo la necessità di Ikoné, è forte ma non è un fenomeno”

Qualcosa non torna: quanto ci mette il francese ad adattarsi?

"Milenkovic secondo me è il miglior giocatore della Fiorentina come valore sul mercato, ha anche risolto delle partite. Ikoné? Io non ne vedevo la necessità, non c'era fretta se non per sottrarlo alla concorrenza. E' forte ma non è un fenomeno, Italiano ha tanti esterni bravi ed è giusto che scelga via via quelli che sono più in forma".