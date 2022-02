Sconcerti: “Bene Amrabat. Ikonè? Italiano ha un problema con le ali, vi spiego”

"Amrbat è un giocatore ritrovato e avrà molte più possibilità di rendersi utile per la squadra."

"Sono tre punti pesanti, è stato un grande risultato anche dal punto di vista dell'autorevolezza e del gioco. Ha segnato Piatek ed è importante, ci sono cose da migliorare ma contro questo tipo di squadre la Fiorentina è molto forte. Amrabat? Lui è sempre un giocatore che si sforza di fare cose buone, a volte ci riesce e altre meno. La sua forza potrebbe far comodo, a volte la squadra è troppo leggera: senza che ambisca a un posto da titolare, è un giocatore ritrovate e avrà molte più possibilità di essere utile. Ikonè? A me sembra un esterno-trequartista, non un trequartista più che un esterno: in tutti i filmati lo vedo partire largo. I problemi di Italiano con le ali sono di ordine tattico, non è un caso che nessuno di loro renda realmente bene tranne Gonzalez, che dà veramente una mano. Il motivo è che si ritrovano spesso dentro al campo per lasciare lo spazio sulla fascia ai terzini. Italiano dovrebbe pensare che Ikonè è uno capace di inventare, può essere determinante. Non si può bocciare un giocatore prima di vederlo giocare".