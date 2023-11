L’attacco viola si è inceppato, ma il Franchi può essere l’alleato

La Fiorentina non è in un momento facile, ma le prossime tre gare si disputeranno tutte al Franchi. Un aiuto non da poco

La Repubblica si concentra sulla sfida di Conference che attende la Fiorentina stasera. Italiano sa della posta in palio, che è alta. Così come lo sarà contro il Parma in Coppa Italia e contro la Salernitana in campionato. Il Franchi aiuterà i viola in tutte e tre le gare, stasera previsti 15mila tifosi viola sugli spaleti. Poco tempo fa la Fiorentina mandava in gol tanti giocatori diversi, ma adesso il comparto offensivo si è inceppato. Le punte soprattutto faticano molto. E l'errore, che può sempre arrivare, i un calcio aggressivo come quello di Italiano fa la differenza