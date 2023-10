L’arbitro di Napoli-Fiorentina: designazione impeccabile. Occhio ai “mezzi falli”

Designazione arbitrale impeccabile per Napoli-Fiorentina, posticipo di questa sera delle ore 20:45. Ad esser stato scelto è Federico La Penna, della sezione di Roma, 40 anni. Si tratta di un arbitro che era molto considerato nell’ambiente Aia fino a qualche anno fa, poi, però, a causa dell’inconveniente dei rimborsi è stato sospeso per tredici mesi. Il fischietto capitolino a Firenze se lo ricordano soprattutto per un Juve-Fiorentina, gara in cui non concesse un penalty ai bianconeri. Arbitro di buona personalità, molto lineare e preciso, non fischia i cosiddetti mezzi falli, per cui stasera al "Maradona" servirà prestare la massima attenzione. Dialoga molto con i calciatori ma non accetta le proteste.