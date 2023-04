Lanzafame: “A Poznan un ambiente strepitoso. Mi ricordo uno Jovic diverso”

"La gestione della Fiorentina è stata esemplare, Italiano ha avuto il tempo di trovare la soluzione ai problemi che affliggevano la rosa senza troppa pressione. Ora la squadra gira, anche con le tre competizioni, e giocatori come Cabral sono sbocciati. Le tre competizioni? Il calendario è complicatissimo, soprattutto per chi gioca in Europa e Conference League al giovedì, con il campionato subito a ridosso nel weekend. Si gioca tanto, i carichi di lavoro nei pochi allenamenti disponibili vanno alzati. Ma la Fiorentina mi sembra stia molto bene fisicamente.

Lech Poznan

"La Juve fu eliminata dal Lech quando ci giocavo io. E' tutt'ora uno dei ricordi più strani che ho, in Polonia c'era un freddo intenso. Non abbiamo fatto un grande girone in quella competizione, oggi invece credo che la Fiorentina sia in grado di superare questo ostacolo. Mi ricordo che quella polacca è una tifoseria strepitosa, i viola dovranno gestire l'atmosfera con il possesso palla e non far prendere confidenza agli avversari".