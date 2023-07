L’allenamento della Fiorentina, il punto: via alla tattica, koko protagonista

La sessione di allenamento odierna per la Fiorentina ha svelato alcune curiosità interessanti. Per la prima volta nel ritiro del Viola Park Italiano ha fatto usare il pallone ai suoi ragazzi. Quindi si inizia a vedere anche un po' di parte tattica, con una partitella a coppie. Inoltre un'altra curiosità è che il nuovo preparatore dei portieri, Marco Savorani non ha fatto usare ai guanti ai portieri, per aumentare la loro sensibilità. Protagonisti poi Pierozzi e Kokorin. Il primo è stato catechizzato da Italiano sulla posizione del corpo da tenere con la linea difensiva. Mentre Kokorin ha giocato in attacco. Questo il sunto dell'allenamento viola delle 18 di oggi