La viola non brilla nella Maratona della Serie A. Il dato sui km percorsi

Non sempre chi corre di più vince, e nella nostra Serie A è vero. La Fiorentina nella lista delle corridrici non brilla

Può capitare che ogni tanto le impressioni non siano confermate dalle statistiche. La Fiorentina è conosciuta come una delle squadre più aggressive della Serie A, e molti mettono l'accento sulla corsa e sul pressing viola. Ma Transfermarkt.com ha stilato la classifica delle squadre maratonete della Serie A, con i viola che sono al quattordicesimo posto. 108.661km a gara percorsi. Ovviamente sul dato indcidono molti fattori, e non necessariamente correre tanto vuol dire farlo bene. Ma il dato è curioso