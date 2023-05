La vigilia di Torino: le indicazioni sulla formazione, Italiano fa turnover

È già vigilia per la Fiorentina, impegnata domani a Torino per la 36° giornata di Serie A. Facciamo il punto - tramite le frequenze di Radio Bruno - sulle indicazioni in vista della sfida dell'Olimpico-Grande Torino. La squadra ci arriva in una situazione particolare, con una partita importante che cade in mezzo a due partite fondamentali. Resta importante per la corsa all'ottavo posto, c'è da monitorare la classifica. La seduta si è tenuta alle ore 11, l'unica in vista della partenza per il Piemonte. Italiano si è dovuto confrontare con la difficoltà di preparare la partita in un solo giorno. Il tecnico gigliato oggi non prenderà la parola neppure al sito ufficiale. Stamani al CS "Davide Astori" si è visto anche Rocco Commisso, di buon umore con tifosi e presenti.