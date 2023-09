Mario Pasalic è stato un tassello fondamentale per i successi dell'Atalanta negli ultimi anni. Il croato però ha avuto un inizio di stagione negativo. Solo il primo tempo di Sassuolo per lui all'attivo. E il mercato turco, ancora aperto, incombe. Secondo il portale Fanatik il Fenerbahce sarebbe in pressing sul giocatore. I bergamaschi chiedono 20 milioni, ma i turchi hanno già dimostrato di avere un budget importante in questa sessione di mercato