La Ternana ringrazia Distefano. E’ suo il goal vittoria contro la Cremonese

Un giocatore viola decisivo per la vittoria della Ternana. In prestito dalla Fiorentina Filippo Distefano è stato il match winner nella partita di Serie B tra Ternana e Cremonese terminata 2-1 grazie al goal dell'esterno italiano. Il talento viola in questa stagione ha già all'attivo 5 goal e 2 assist. Numeri niente male per il classe 2003 che il prossimo anno farà ritorno alla casa madre.