“La sfioricchia”: l’imprudenza di Sommer su Nzola e il dialogo tra arbitro e Var

L'analisi

L'ex arbitro Antonio Damato, vice del designatore Rocchi, ha commentato: "La revisione è stata molto accurata, la dinamica non è delle più facili. Il termine "contestuale" è chiave, perché toccare prima il pallone non è in assoluto un salvacondotto. L'elemento decisivo è l'imprudenza, Sommer prende il pallone un attimo prima ma poi dà letteralmente, in maniera involontaria, un pugno in faccia a Nzola. Per questo giallo e non rosso, ma comunque fallo e rigore"