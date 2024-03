La Serie A comunica date e orari delle prime tre gare della Fiorentina ad aprile

Comunicati date e orari delle prime tre gare che la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà in campionato nel mese di aprile

La Serie A ha reso pubbliche le date e gli orari delle prime tre partite di campionato che la Fiorentina avrà in programma nel mese di aprile. La prima gara sarà Juventus-Fiorentina, che si giocherà allo Juventus Stadium domenica 7 aprile alle ore 20:45. Il match casalingo contro il Genoa sarà invece il posticipo di lunedì 15 alle ore 18:30. Come terza partita, la squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo alla Arechi contro la Salernitana domenica 21 alle 18:00 LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA STAGIONE DELLA FIORENTINA